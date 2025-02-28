Немецкие ХДС и социал-демократы провели первую встречу по формированию правительства

Партия-победительница выборов в Германии Христианско-демократический союз и Социально-демократическая партия Германии в пятницу провели первую встречу относительно возможного формирования коалиции.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Через пять дней после того, как стали известны результаты выборов, ХДС-ХСС и СДПГ впервые встретились неподалеку Бундестага для обсуждения перспектив формирования "черно-красной" коалиции.

На встрече присутствовали ключевые представители обеих политсил – лидер ХДС и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц, лидер ХСС и премьер Баварии Маркус Зёдер и лидер фракции СДПГ Ларс Клингбайль.

По данным СМИ, на переговорах стремились выяснить "точки соприкосновения" и уладить разногласия, проявившиеся во время предвыборной борьбы и в первые дни после выборов.

Мерц, напомним, заявил, что хочет "не терять времени" и надеется завершить формирование правительства до Пасхи. В то же время в СДПГ неоднократно подчеркивали, что их участие в правительстве еще не гарантировано.

У политсил расходятся взгляды по ряду вопросов, как миграционная политика, противодействие изменениям климата, реформа политики в отношении госдолга и избирательных прав.

Многие представители СДПГ заявили, что хотят извинений от Мерца за внесение в Бундестаг инициативы по ужесточению миграционной политики, которая прошла благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Также в СДПГ раскритиковали Мерца за приглашение посетить страну премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, на которого Международный уголовный суд выдал международный ордер на арест.

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