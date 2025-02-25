Ймовірні партнери по уряду та ліві розкритикували Мерца за запрошення прем'єра Ізраїлю 

У Німеччині розкритикували ймовірного наступного канцлера Фрідріха Мерца за запрошення відвідати країну прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, на якого Міжнародний кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання Spiegel.

Зокрема, експерт з питань зовнішньої політики СДПН Нільс Шмід заявив, що незалежність Міжнародного кримінального суду має центральне значення, і "ми поважаємо його процедури і рішення його органів. Це стосується всіх без винятку".

В інтерв’ю агентству Reuters Шмід сказав, що "імператив розсудливої дипломатії" вимагає від німецького уряду "знайти відповідні шляхи і засоби для підтримки тісних відносин з ізраїльським урядом у майбутньому, не підриваючи при цьому авторитет МКС".

Шмід натякнув на вихід, який передбачає залучення "сильної і незалежної" судової системи Ізраїлю до розслідування можливих порушень міжнародного права.

Це відповідало б принципу комплементарності МКС, який підкреслює юрисдикцію національних судів, якщо вони ведуть відповідні провадження. "Цей варіант відкритий для ізраїльської влади в будь-який час і залишається незмінним", – заявив він.

Примітно, що СДПН є головним потенційним партнером ХДС/ХСС у майбутньому уряді.

Ліва партія, з іншого боку, назвала запрошення Нетаньягу "катастрофою" і звинуватила лідера ХДС у "подвійних стандартах". Співголова Лівої партії Ян ван Акен заявив, що Німеччина завжди наполягала на тому, що міжнародні ордери на арешт повинні виконуватися.

"Якщо Владімір Путін приїжджає до Німеччини, то цей ордер на арешт повинен бути виконаний. Те ж саме стосується і Нетаньягу", – сказав він.

Фрідріх Мерц заявив у понеділок, 24 лютого, що запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу відвідати країну і знайде спосіб зробити це, щоб той не був заарештований за ордером Міжнародного кримінального суду.

В листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

Наприкінці січня Мерц заявив, що у разі обрання його очільником уряду він покладе край "фактичному ембарго" на експорт певних видів озброєнь Ізраїлю, а також натякнув, що не виконає ордер МКС на арешт Нетаньягу.