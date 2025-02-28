Прем’єр Ірландії "з радістю" прийняв запрошення Трампа у Білий дім

Президент США Дональд Трамп запросив прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна до Білого дому на святкування Дня святого Патріка наступного місяця, і той "із радістю" прийняв запрошення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Зустріч запланована на 12 березня, за п'ять днів до ірландського державного свята.

Прессекретарка прем'єр-міністра Ірландії повідомила, що глава уряду "радий прийняти запрошення і з нетерпінням чекає на зустріч з президентом".

"Посольство у Вашингтоні продовжить співпрацювати з командою Білого дому щодо деталей нашого візиту", – додала вона.

Ірландська телерадіокомпанія RTÉ повідомила, що Мартін отримав запрошення в листі від президента США. У листі Трамп привітав Мартіна з нещодавнім призначенням на посаду і підкреслив особливий зв'язок між ірландським та американським народами.

Зазвичай ірландські лідери щороку в березні приїжджають до США на аудієнцію до президента в Білому домі. Вони дарують господареві Овального кабінету чашу з трилисником, символом Ірландії. Ця традиція бере свій початок від президента Гаррі Трумена в 1952 році.

Мартін перебуває на посаді прем'єр-міністра вже другий термін, раніше він очолював країну з червня 2020 року по грудень 2022 року. Однак він не зміг відвідати Білий дім на День святого Патріка у 2021 році через обмеження на поїздки, пов'язані з коронавірусом.

Нагадаємо, напередодні дорогою до США президент Володимир Зеленський зупинився в Ірландії, де зустрівся з премʼєр-міністром країни Мартіном.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Мартіном зосередився на шляхах завершення війни в Україні та двосторонній співпраці.