Премьер Ирландии "с радостью" принял приглашение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Ирландии Михола Мартина в Белый дом на празднование Дня святого Патрика в следующем месяце, и тот "с радостью" принял приглашение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Встреча запланирована на 12 марта, за пять дней до ирландского государственного праздника.

Пресс-секретарь премьер-министра Ирландии сообщила, что глава правительства "рад принять приглашение и с нетерпением ждет встречи с президентом".

"Посольство в Вашингтоне продолжит сотрудничать с командой Белого дома относительно деталей нашего визита", – добавила она.

Ирландская телерадиокомпания RTÉ сообщила, что Мартин получил приглашение в письме от президента США. В письме Трамп поздравил Мартина с недавним назначением на должность и подчеркнул особую связь между ирландским и американским народами.

Обычно ирландские лидеры ежегодно в марте приезжают в США на аудиенцию к президенту в Белом доме. Они дарят хозяину Овального кабинета чашу с трилистником, символом Ирландии. Эта традиция берет свое начало от президента Гарри Трумэна в 1952 году.

Мартин находится на посту премьер-министра уже второй срок, ранее он возглавлял страну с июня 2020 года по декабрь 2022 года. Однако он не смог посетить Белый дом на День святого Патрика в 2021 году из-за ограничений на поездки, связанные с коронавирусом.

Напомним, накануне по дороге в США президент Владимир Зеленский остановился в Ирландии, где встретился с премьер-министром страны Мартином.

Зеленский сообщил, что во время встречи с Мартином сосредоточился на путях завершения войны в Украине и двустороннем сотрудничестве.