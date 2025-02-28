Глава МЗС відреагував на скандал з водієм трамвая та українською родиною у Празі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інцидент у Празі з водієм трамвая, який накинувся на родину українців з маленькою дитиною.
Про це міністр написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Сибіга назвав поведінку водія неприйнятною і заявив, що він має понести відповідальність, аби подібне не повторювалося.
"Вдячний чеському уряду, магістрату, поліції та транспортникам за реакцію та публічне засудження інциденту", – написав міністр.
Він повідомив, що посольство України в Чехії перебуває на звʼязку з поліцією.
Нагадаємо, у Празі розслідують справу водія трамвая, який накинувся на родину українців з маленькою дитиною, яка нібито забруднила сидіння, та грубо прогнав їх з громадського транспорту – інцидент отримав широкий розголос у соцмережах та негайну реакцію чеської влади.
Поліція Чехії заявила, що проводить перевірку відео в соціальних мережах. Після з’ясування обставин буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію.
Транспортне підприємство Праги DPP, зі свого боку, повідомило, що використає всі законодавчі можливості для вирішення цієї справи в рамках трудового законодавства.
Нагадаємо, у польському Гданську восени напали на українського водія таксі, нападнику світить п'ять років в’язниці.