Зеленський подякував Трампу і США після перепалки в Білому домі
Новини — П'ятниця, 28 лютого 2025, 21:25 —
Президент Володимир Зеленський лаконічно висловився після того, як покинув Білий дім на тлі перепалки з Дональдом Трампом.
Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
У короткому повідомленні Зеленський подякував США за підтримку і "за цей візит".
"Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", – додав він.
Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.
Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
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