Зеленський подякував Трампу і США після перепалки в Білому домі

Президент Володимир Зеленський лаконічно висловився після того, як покинув Білий дім на тлі перепалки з Дональдом Трампом.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У короткому повідомленні Зеленський подякував США за підтримку і "за цей візит".

"Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", – додав він.

Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.

Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".