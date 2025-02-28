Зеленский поблагодарил Трампа и США после перепалки в Белом доме
Новости — Пятница, 28 февраля 2025, 21:25 —
Президент Владимир Зеленский лаконично высказался после того, как покинул Белый дом на фоне перепалки с Дональдом Трампом.
Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
В коротком сообщении Зеленский поблагодарил США за поддержку и "за этот визит".
"Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", – добавил он.
Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.
Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
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