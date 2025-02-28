Зеленский поблагодарил Трампа и США после перепалки в Белом доме

Президент Владимир Зеленский лаконично высказался после того, как покинул Белый дом на фоне перепалки с Дональдом Трампом.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В коротком сообщении Зеленский поблагодарил США за поддержку и "за этот визит".

"Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", – добавил он.

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.

Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".