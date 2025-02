Каллас: Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас слідом за іншими європейськими посадовцями та лідерами прокоментувала сьогоднішні події в Білому домі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Каллас написала у X (Twitter), що Європейський Союз стоїть поруч з Україною та посилить її підтримку, "щоб вона могла продовжувати давати відсіч агресору".

"Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик", – додала глава дипломатії ЄС.

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine.



We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor.



Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge.