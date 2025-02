Каллас: Сегодня стало понятно, что свободный мир нуждается в новом лидере

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас вслед за другими европейскими чиновниками и лидерами прокомментировала сегодняшние события в Белом доме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Каллас написала в X (Twitter), что Европейский Союз стоит рядом с Украиной и усилит ее поддержку, "чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору".

"Сегодня стало понятно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Мы, европейцы, должны принять этот вызов", – добавила глава дипломатии ЕС.

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine.



We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor.



Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge.