Трамп рассказал, что переговоры о завершении войны в Украине идут "достаточно хорошо"

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией по завершению войны проходят "достаточно хорошо".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал журналистам поздно вечером 2 февраля, его слова приводит RFE/RL.

В своих комментариях президент США положительно оценил переговоры, которые, по его словам, Соединенные Штаты ведут с Украиной и Россией.

"Мы имеем дело с Украиной и Россией... У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, в том числе с Украиной и Россией. И я думаю, что эти дискуссии проходят достаточно хорошо", – сказал он, не уточняя деталей.

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Несколькими часами ранее спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог предупредил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании войны.

Как отметил Келлог, президент Украины Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по земле". "И (лидеру России Владимиру) Путину также придется смягчить свои позиции", – сказал представитель Трампа.

"Со временем мы будем обсуждать это со всеми, и, возможно, в ближайшей перспективе. И это хорошо для обеих сторон", – добавил он.

Напомним, Кит Келлог также сообщал, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".

А Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.