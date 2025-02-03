Суд у Швеції підтвердив рішення арбітражу на користь України за позовом акціонерів "Укрнафти"

Апеляційний суд у Стокгольмі підтвердив перемогу України в арбітражній справі за позовом акціонерів "Укрнафти" від 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

31 січня 2025 року Апеляційний суд Свеа (Стокгольм) відхилив заяву трьох кіпрських компаній – Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited – щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти" на користь України.

Позивачі, які сукупно володіють 40,1009% акцій ПАТ "Укрнафта" і входять до неформальної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

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У лютому 2021 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь України.

Апеляційний суд Свеа закріпив це рішення.

"За результатом розгляду позовних вимог LBB арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа", – зазначила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

За рішенням суду, компанії LBB зобов'язані відшкодувати Україні:

18,93 млн доларів США витрат на арбітражне провадження з відсотками від 4 лютого 2021 року;

2,67 млн доларів США судових витрат щодо юрисдикційного провадження з відсотками від 31 січня 2025 року;

549,7 тис. доларів США та 2800 шведських крон судових витрат щодо провадження по судовим витратам з відсотками від 31 січня 2025 року.

Детально про справу читайте у статті Стокгольмська поразка Коломойського: як Україна відбила позов у $6 млрд