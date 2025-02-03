Суд в Швеции подтвердил решение арбитража в пользу Украины по иску акционеров "Укрнафты"

Апелляционный суд в Стокгольме подтвердил победу Украины в арбитражном деле по иску акционеров "Укрнафты" от 2021 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

31 января 2025 года Апелляционный суд Свеа (Стокгольм) отклонил заявление трех кипрских компаний – Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited – об отмене арбитражного решения по делу "Укрнафты" в пользу Украины.

Истцы, которые совокупно владеют 40,1009% акций ПАО "Укрнафта" и входят в неформальную группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в 2015 году инициировали арбитражное производство против Украины, требуя компенсации в размере более 6 миллиардов долларов США с процентами.

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В феврале 2021 года Стокгольмский арбитражный трибунал принял решение в пользу Украины.

Апелляционный суд Свеа закрепил это решение.

"По результатам рассмотрения исковых требований LBB арбитражный трибунал согласился с позицией Украины об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот спор, что подтвердил и Апелляционный суд Свеа", – отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

По решению суда, компании LBB обязаны возместить Украине:

18,93 млн долларов США расходов на арбитражное производство с процентами от 4 февраля 2021 года;

2,67 млн долларов США судебных расходов по юрисдикционному производству с процентами от 31 января 2025 года;

549,7 тыс. долларов США и 2800 шведских крон судебных расходов по производству по судебным расходам с процентами от 31 января 2025 года.

Подробно о деле читайте в статье Стокгольмское поражение Коломойского: как Украина отбила иск в $6 млрд