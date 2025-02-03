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Орбан уникнув відповіді, чи особисто вважає Росію агресором

Новини — Понеділок, 3 лютого 2025, 12:56 — Іванна Костіна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважати Росію агресором є офіційною позицією Євросоюзу, що ж до його особистої позиції, то "історія розсудить".

Про це він сказав в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung, передає "Європейська правда".

Орбан зазначив, що слідує позиції ЄС, який називає Росію агресором.

"Це офіційна позиція Європейського Союзу. Я залишаюся вірним їй", – сказав він.

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На уточнювальне запитання, чи особисто він ставиться до цього інакше, Орбан відповів ухильно.

"Хм... Давайте залишимо оцінку історикам. Я політик, і у нас є рішення ЄС. Воно зобов'язує мене говорити про "російську агресію", – заявив угорський прем’єр.

Також Орбан зазначив, що Росія не становить загрози для Угорщини, навіть у контексті вимог Владіміра Путіна від 2021 року про необхідність повернення до кордонів НАТО 1997 року.

"Я запитав його (Путіна) прямо, чи є у нього проблеми з членством Угорщини в НАТО. Він відповів, що ні. Тому що на нашій території не розміщено жодного озброєння, яке Росія розглядає як загрозу. Його турбує тактична зброя великої дальності. Досить складно уявити, що угорці вторгнуться в Москву", – сказав Орбан.

Також Орбан вкотре закликав до переговорів у війні Росії проти України і заявив, що без них Україна ризикує стати Афганістаном Європейського Союзу.

Раніше Орбан  пригрозив накласти вето на санкції проти Росії через шість місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу.

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Орбан Росія
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