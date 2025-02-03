Орбан ушел от ответа, считает ли он лично Россию агрессором

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считать Россию агрессором является официальной позицией Евросоюза, что касается его личной позиции, то "история рассудит".

Об этом он сказал в интервью Neue Zürcher Zeitung, передает "Европейская правда".

Орбан отметил, что следует позиции ЕС, который называет Россию агрессором.

"Это официальная позиция Европейского Союза. Я остаюсь верным ей", – сказал он.

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На уточняющий вопрос, относится ли лично он к этому иначе, Орбан ответил уклончиво.

"Хм... Давайте оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о "российской агрессии", – заявил венгерский премьер.

Также Орбан отметил, что Россия не представляет угрозы для Венгрии, даже в контексте требований Владимира Путина от 2021 года о необходимости возвращения к границам НАТО 1997 года.

"Я спросил его (Путина) прямо, есть ли у него проблемы с членством Венгрии в НАТО. Он ответил, что нет. Потому что на нашей территории не размещено ни одного вооружения, которое Россия рассматривает как угрозу. Его беспокоит тактическое оружие большой дальности. Достаточно сложно представить, что венгры вторгнутся в Москву", – сказал Орбан.

Также Орбан в очередной раз призвал к переговорам в войне России против Украины и заявил, что без них Украина рискует стать Афганистаном Европейского Союза.

Ранее Орбан пригрозил наложить вето на санкции против РФ через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа.