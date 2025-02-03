Орбан: без переговорів Україна стане Афганістаном Євросоюзу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре закликав до переговорів у війні Росії проти України і заявив, що без них Україна ризикує стати Афганістаном Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung, передає "Європейська правда".

Орбан назвав великою помилкою те, що в лютому 2022 року Захід включився у допомогу Україні.

"Треба було негайно ізолювати конфлікт, домогтися припинення вогню і почати переговори. Від самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не почнемо повномасштабну війну. Це не було варіантом. Єдиний спосіб допомогти Україні сьогодні – це припинення вогню і мир", – заявив він.

Реклама:

При цьому, на думку Орбана, на початку повномасштабного вторгнення досягти припинення вогню було простіше.

Він також заперечив, що Захід не надав Україні достатньо зброї, через що було втрачено час і людей.

"Жодної зброї було б недостатньо. Захід може виграти цю війну, тільки якщо відправить в Україну своїх солдатів. А ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому зараз потрібен Трамп", – зазначив угорський прем'єр, додавши, що слабкі лідери спричиняють війни, сильні створюють мир.

Він також заперечив, що російський лідер Владімір Путін не вдовольниться захопленими територіями і піде далі.

"Ніхто не знає, що відбувається в голові Путіна. Немає сенсу спекулювати. Але нам зараз потрібна дипломатія. Європейці вважають, що морально не вести переговори. Це абсурд!

Це те, що ви повинні робити на війні! Інакше вона буде продовжуватися на знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу", – заявив Орбан.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією щодо завершення війни проходять "досить добре".

Президент Володимир Зеленський заявив 1 лютого, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.