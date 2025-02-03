Достигнут самый низкий уровень продаж пива с момента воссоединения Германии

Продажи пива в Германии достигли рекордно низкого уровня со времени воссоединения страны в октябре 1990 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Tagesschau.

По данным Федерального статистического управления, продажи упали на 1,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом – до 8,3 млрд литров. Это еще одно рекордное падение. Судя по всему, ни чемпионат Европы по футболу, ни рост экспорта не смогли этого изменить.

Внутренние продажи упали на 2 процентных пункта, тогда как экспорт – на 1,6 процентного пункта превысил уровень предыдущего года. Исследование не включает безалкогольные сорта, которые не облагаются налогом и уже много лет демонстрируют непрерывную тенденцию к росту.

Реклама:

Немецкая ассоциация пивоваров описывает 2024 год как поездку на американских горках: хотя до мая 2024 года внутренние продажи пива все еще росли, летом рынок неожиданно стал отрицательным. По мнению ассоциации, этому способствовала "капризная погода" с периодами дождей весной и летом.

С 2014 года продажи пивоварен и пивных складов упали на 13,7 процентного пункта – или на 1,3 миллиарда литров. Сейчас это самый низкий уровень с момента воссоединения Германии.

Основными причинами этого являются тенденции к здоровому образу жизни с меньшим количеством алкоголя и старение общества.

Напомним, власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса несмотря на то, что в Германии легализовали его рекреационное использование.

А организаторы известного пивного фестиваля в Мюнхене Октоберфест заявили, что запретят исполнение популярной песни1999 года L'amour toujours итальянского диджея Джиджи Д'Агостино, которую не раз использовали ультраправые для расистских лозунгов.