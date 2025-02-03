МИД Латвии планирует ограничить прием заявлений на визу для граждан России и Беларуси

МИД Латвии собирается ввести ограничения визовых заявлений на прием и въезд в Латвию для граждан России и Беларуси.

Об этом говорится в аннотации к проекту правового акта, подготовленного Министерством иностранных дел Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В аннотации к проекту объясняется, что "с момента полномасштабного вторжения России в Украину, которое также поддерживает белорусский режим, разведывательные и гибридные угрозы в регионе значительно возросли.

Чтобы предотвратить въезд в Латвию иностранцев или других лиц риска, связанных со службами разведки и безопасности России, с февраля 2022 года в Латвии не только усилен миграционный контроль и проведение различных проверок, но и введены другие меры, которые ограничивают въезд в страну".

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Постановления Кабмина, принятые три года назад, вводили ограничения на въезд для граждан России, а также предусматривали, что граждане РФ и РБ, которым выдают визу или вид на жительство, должны пройти дополнительную проверку, чтобы оценить, не является ли их въезд угрозой национальной безопасности или общественному порядку.

Распоряжение Кабмина о дополнительных проверках для граждан РФ и РБ истекает 5 марта 2025 года.

"В дальнейшем, с целью предотвращения угроз общественному порядку, международным отношениям и внутренней безопасности Латвии, которые связаны с действиями против национальной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или демократического устройства ЛР", в проекте правового акта планируют уточнить ограничения, связанные с приемом заявлений на получение визы и пересечением внешней границы Латвии.

Предполагается, что правовым актом будут определены не только те категории граждан России, которые будут иметь возможность пересечь внешнюю границу Латвии, но и те категории россиян, заявления на визу которых могут быть поданы в дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом.

Гражданам РФ, которые не соответствуют требованиям правового акта, будет отказано в пересечении внешней границы Латвии, а также не будут приниматься заявления на получение визы.

Также с целью обеспечения безопасности жителей Латвии и с учетом потенциальных рисков и угроз безопасности планируется определить порядок приема заявлений на получение виз граждан Беларуси.

Проект нормативно-правового акта не предусматривает ограничений на въезд граждан Беларуси в Латвию, поскольку это противоречило бы позиции Евросоюза по вопросу мобильности белорусских граждан (эту позицию поддерживает и белорусская оппозиция).

Регламент может вступить в силу до 31 декабря 2026 года.

Ранее в Латвии парламентская фракция "Нового Единства" подала на рассмотрение в Сейм законопроект, ограничивающий сделки, которые угрожают национальной безопасности; это предусматривает запрет на приобретение недвижимости гражданам России и Беларуси.

Также в Латвии готовят изменения в законодательство, по которым граждане России и Беларуси не смогут занимать руководящие и другие должности в критической инфраструктуре, предусматривающие доступ к чувствительной информации.