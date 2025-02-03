Виробник добрив у Білорусі вимагає у Литви $12 млрд за зупинку перевезень

Білоруський виробник калійних добрив "Білоруськалій" вимагає від Литви $12 млрд компенсації після того, як вона призупинила транзитні поставки через свою територію у 2022 році.

Про це пише литовський мовник LRT із посиланням на заяву Постійної палати третейського суду, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ця білоруська компанія подала позов до міжнародного арбітражу проти Литви 2 грудня 2024 року.

У тій заяві позивач просить стягнути з Литви $12 млрд компенсації за збитки.

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У жовтні 2023 року "Білоруськалій" ініціював інвестиційний арбітраж проти Литви після того, як уряд балтійської держави визнав недійсним контракт на перевезення вантажів між Lietuvos Geležinkeliai – державною залізничною компанією країни –, і "Білоруськалій" у січні 2022 року, що призвело до призупинення транспортування калійних добрив через Литву з 1 лютого того року.

Білоруська компанія стверджує, що контракт був розірваний незаконно і, можливо, з порушенням двосторонньої угоди про заохочення та захист інвестицій, підписаної між Литвою та Білоруссю в 1999 році, а відтак – вимагає відшкодування збитків.

У відповідь Міністерство транспорту і комунікацій Литви на початку грудня відкинуло звинувачення "Білоруськалій" і заявило, що аргументи країни будуть передані до арбітражного суду.

"Той факт, що "Білоруськалій" висунув претензії до Литви, не означає, що вони автоматично є обґрунтованими. Навпаки, Литва впевнена, що її рішення є повністю обґрунтованими і законними", – заявили у відомстві.

У литовському міністерстві акцентували, що санкції проти "Білоруськалій" були введені Європейським Союзом за спільною згодою його членів, і Литва виконує ці санкції, які наразі діють і є ефективними, заявили в міністерстві.

Зазначається, що суд ЄС вже відхилив позов "Білоруськалій" проти чинних санкцій, а литовські суди також відхилили апеляції "Білоруськалій" і визнали рішення національної влади законним.

Раніше литовська компанія LTG Cargo перевозила близько 11 млн тонн добрив "Білоруськалій" на рік.

Звернемо увагу, санкції ЄС щодо білоруських добрив запроваджували в кілька етапів ще до вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Більшу частину білоруського експорту добрив становила продукція компанії "Білоруськалій" – ці добрива вивозилися за кордон через Клайпедський порт, при транспортуванні залізницею через Литву.

28 січня Європейська комісія ухвалила пропозицію щодо запровадження тарифів на низку сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі, а також на певні азотні добрива.

29 січня інформували, що Польща вживає заходів проти компаній, які імпортують російські добрива, аби Європейський Союз не потрапив у чергову залежність від Москви.

Тарифи на переважну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі, насамперед зерно, діють на території Євросоюзу з липня 2024 року.