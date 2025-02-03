Производитель удобрений в Беларуси требует у Литвы $12 млрд за остановку перевозок

Белорусский производитель калийных удобрений "Беларуськалий" требует от Литвы $12 млрд компенсации после того, как она приостановила транзитные поставки через свою территорию в 2022 году.

Об этом пишет литовский вещатель LRT со ссылкой на заявление Постоянной палаты третейского суда, передает "Европейская правда".

Как отмечается, эта белорусская компания подала иск в международный арбитраж против Литвы 2 декабря 2024 года.

В том заявлении инициатор просит взыскать с Литвы $12 млрд компенсации за убытки.

Реклама:

В октябре 2023 года "Беларуськалий" инициировал инвестиционный арбитраж против Литвы после того, как правительство балтийского государства признало недействительным контракт на перевозку грузов между Lietuvos Geležinkeliai – государственной железнодорожной компанией страны – и "Беларуськалий" в январе 2022 года, что привело к приостановке транспортировки калийных удобрений через Литву с 1 февраля того года.

Белорусская компания утверждает, что контракт был расторгнут незаконно и, возможно, с нарушением двустороннего соглашения о поощрении и защите инвестиций, подписанного между Литвой и Беларусью в 1999 году, а следовательно – требует возмещения убытков.

В ответ Министерство транспорта и коммуникаций Литвы в начале декабря отвергло обвинения "Беларуськалия" и заявило, что аргументы страны будут переданы в арбитражный суд.

"Тот факт, что "Беларуськалий" выдвинул претензии к Литве, не означает, что они автоматически являются обоснованными. Напротив, Литва уверена, что ее решения являются полностью обоснованными и законными", – заявили в ведомстве.

В литовском министерстве акцентировали, что санкции против "Беларуськалия" были введены Европейским Союзом по общему согласию его членов, и Литва выполняет эти санкции, которые сейчас действуют и являются эффективными, заявили в министерстве.

Отмечается, что суд ЕС уже отклонил иск "Беларуськалий" против действующих санкций, а литовские суды также отклонили апелляции "Беларуськалий" и признали решение национальных властей законным.

Ранее литовская компания LTG Cargo перевозила около 11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год.

Обратим внимание, санкции ЕС в отношении белорусских удобрений вводили в несколько этапов еще до вторжения России в Украину в 2022 году.

Большую часть белорусского экспорта удобрений составляла продукция компании "Беларуськалий" – эти удобрения вывозились за границу через Клайпедский порт, при транспортировке по железной дороге через Литву.

28 января Европейская комиссия приняла предложение о введении тарифов на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси, а также на определенные азотные удобрения.

29 января информировали, что Польша принимает меры против компаний, которые импортируют российские удобрения, чтобы Европейский Союз не попал в очередную зависимость от Москвы.

Тарифы на подавляющее большинство аграрной продукции из России и Беларуси, прежде всего зерно, действуют на территории Евросоюза с июля 2024 года.