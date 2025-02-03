Дуда опасается роста международной преступности после окончания войны

Польский президент Анджей Дуда считает, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Польский президент опасается, что когда боевые действия прекратятся, преступность перекинется через границу из Украины в Польшу, затронув также Западную Европу и США.

Он сравнил ситуацию с Россией в начале 1990-х годов, когда бандитизм и насилие с применением оружия выросли среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана.

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"Просто вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", – сказал он.

Дуда отметил, что возвращение советских войск "имело такое влияние на взрыв организованной преступности" и отметил, что потери от полномасштабного вторжения Москвы в Украину почти три года назад были гораздо большими, чем во время войны в Афганистане.

Он подчеркнул, что в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, Украине необходимо оказать поддержку для восстановления экономики и "поддержания порядка и безопасности внутри страны".

"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей с фронта возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие из них будут иметь психические проблемы", – сказал он.

Польский президент подчеркнул, что многие из военных будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и вернутся в "свои села, свои города, где они увидят разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

А 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала "встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию". Отвечая на вопрос об этих словах, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что контакты "очевидно, запланированы".