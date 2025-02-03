Ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и популистский Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) возмущены тем, что их не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"АСВ не желательна в Мюнхене, потому что критика опасной военной политики и спирали вооружений игнорируется", – заявила Сара Вагенкнехт.

Она назвала конференцию "клубной встречей" тех, кто хочет инвестировать миллиарды в новую гонку вооружений.

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"Для нас большая честь, что нас не пригласили на эту конференцию чудаков и лоббистов вооружений", – сказала Вагенкнехт.

Лидер "АдГ" Тино Хрупалла говорит, что аргументация отказа его партии в приглашении искажает факты.

"Как альтернатива для Германии, мы уже три года ведем кампанию за мир через диалог", – сказал он.

Мюнхенская конференция, с другой стороны, выступает "за войну с помощью оружия", добавил Хрупалла.

И "АдГ", и АСВ выражают понимание позиции России, а их депутаты покинули зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Бундестаге в 2024 году.

Ранее стало известно, что эти партии не были приглашены на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится в столице Баварии каждую зиму с 1963 года за редкими исключениями.

Напомним, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг с февраля 2025 года станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности.