В Литве настаивают: вопрос Гренландии должен решаться по международному праву

Глава Министерства иностранных дел Гренландии Кястутис Будрис, на фоне угроз американского президента Дональда Трампа, заявил, что вопрос Гренландии должен быть решен в соответствии с международным правом.

Об этом он заявил во время своего выступления перед членами оппозиционной политической группы "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" в понедельник, 3 февраля, цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что Литва "четко выступает за принципы международного права, за то, чтобы союзники решали вопросы между собой в предусмотренных рамках", поскольку страны "обязаны это делать в соответствии с принципами и обязательствами НАТО".

"Это не нейтралитет", – подчеркнул он.

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В то же время стоит заметить, что на прошлой неделе Будрис заявил, что Литва не становится на чью-то сторону в "гренландских дебатах".

"Литва не становится ни на чью сторону. Литва говорит, что мы все союзники, связанные как многолетним сотрудничеством, так и твердыми обязательствами друг перед другом, и именно в этом духе мы решаем все вопросы, которые возникают между нами", – сказал тогда глава литовского МИД.

Как известно, в последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что слова Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".