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Премʼєр Греції закликає до спокою на тлі сейсмічної активності на Санторіні

Новини — Понеділок, 3 лютого 2025, 16:49 — Олег Павлюк

Грецький прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав до спокою після того, як хвиля підземних поштовхів на популярному туристичному острові Санторіні викликала занепокоєння місцевих жителів.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі в понеділок, 3 лютого, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міцотакіс сказав, що влада Греції відстежує "дуже інтенсивне" геологічне явище на Санторіні протягом останніх днів.

"Хочу попросити наших жителів острова, перш за все, зберігати спокій", – наголосив він.

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У понеділок на грецькому вулканічному острові Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб після сплеску сейсмічної активності, причому найсильніша хвиля мала магнітуду 4,9.

Санторіні є одним з головних туристичних напрямків Греції: у 2023 році його відвідали 3,4 мільйона людей.

Запобіжні заходи були також запроваджені на кількох прилеглих островах Егейського моря після того, як за останні три дні в цьому регіоні було зафіксовано понад 200 підводних землетрусів.

Відомий грецький сейсмолог Герасімос Пападопулос застерігає, що нинішня серія землетрусів може свідчити про наближення більш масштабної події.

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Греція
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