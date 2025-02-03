Премьер Греции призывает к спокойствию на фоне сейсмической активности на Санторини

Греческий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к спокойствию после того, как волна подземных толчков на популярном туристическом острове Санторини вызвала беспокойство местных жителей.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе в понедельник, 3 февраля, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Мицотакис сказал, что власти Греции отслеживают "очень интенсивное" геологическое явление на Санторини в течение последних дней.

"Хочу попросить наших жителей острова, прежде всего, сохранять спокойствие", – подчеркнул он.

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В понедельник на греческом вулканическом острове Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб после всплеска сейсмической активности, причем самая сильная волна имела магнитуду 4,9.

Санторини является одним из главных туристических направлений Греции: в 2023 году его посетили 3,4 миллиона человек.

Меры предосторожности были также введены на нескольких близлежащих островах Эгейского моря после того, как за последние три дня в этом регионе было зафиксировано более 200 подводных землетрясений.

Известный греческий сейсмолог Герасимос Пападопулос предостерегает, что нынешняя серия землетрясений может свидетельствовать о приближении более масштабного события.