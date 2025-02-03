У Британії прокоментували перспективу "тарифної війни" зі США

В уряді Великої Британії оцінили двосторонню торгівлю зі США як "справедливу та збалансовану" на тлі рішення адміністрації Дональда Трампа накласти тарифи на імпорт з кількох найбільших торговельних партнерів Штатів.

Коментар речника британського уряду цитує BBC, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи відносини зі США, неназваний представник уряду Британії сказав, що прем'єр-міністр країни Кір Стармер довіряє Трампу та раніше провів "справді конструктивні розмови" з ним.

"У нас справедливі та збалансовані торговельні відносини, які приносять користь обом сторонам Атлантики. Вони оцінюються у близько 300 мільярдів фунтів стерлінгів, й ми є найбільшими інвесторами одне одного та інвестували 1,2 трильйона фунтів стерлінгів в економіку одне одного", – додав він.

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Раніше Трамп на питання про те, чи запровадить він тарифи проти Британії, заявив, що Лондон "вийшов за рамки" але "це можна вирішити".

Аналіз, здійснений минулого року Сассекським університетом, показав, що Британія може втратити 22 млрд фунтів стерлінгів експорту, якщо США запровадять 20%-й тариф на весь британський імпорт.

Нагадаємо, президент США запровадив тарифи у розмірі 25% на сусідні Канаду та Мексику, які набудуть чинності 4 лютого, а також пригрозив аналогічними діями проти Євросоюзу.

Тим часом Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари у відповідь на дії Трампа.

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