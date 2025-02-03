В Британии прокомментировали перспективу "тарифной войны" с США

В правительстве Великобритании оценили двустороннюю торговлю с США как "справедливую и сбалансированную" на фоне решения администрации Дональда Трампа наложить тарифы на импорт из нескольких крупнейших торговых партнеров Штатов.

Комментарий представителя британского правительства цитирует BBC, сообщает "Европейская правда".

Комментируя отношения с США, неназванный представитель правительства Великобритании сказал, что премьер-министр страны Кир Стармер доверяет Трампу и ранее провел "действительно конструктивные разговоры" с ним.

"У нас справедливые и сбалансированные торговые отношения, которые приносят пользу обеим сторонам Атлантики. Они оцениваются в около 300 миллиардов фунтов стерлингов, и мы являемся крупнейшими инвесторами друг друга и инвестировали 1,2 триллиона фунтов стерлингов в экономику друг друга", – добавил он.

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Ранее Трамп на вопрос о том, введет ли он тарифы против Британии, заявил, что Лондон "вышел за рамки" но "это можно решить".

Анализ, проведенный в прошлом году Сассекским университетом, показал, что Великобритания может потерять 22 млрд фунтов стерлингов экспорта, если США введут 20%-й тариф на весь британский импорт.

Напомним, президент США ввел тарифы в размере 25% для соседних Канады и Мексики, которые вступят в силу 4 февраля, а также пригрозил аналогичными действиями против Евросоюза.

Между тем Канада и Мексика анонсировали собственные 25-процентные тарифы на американские товары в ответ на действия Трампа.

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