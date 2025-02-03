В Черногории студенты угрожают блокировать дороги, требуя увольнений из-за стрельбы 1 января

В Черногории студенты в знак протеста угрожают перекрывать по одной дороге ежедневно, пока не будут уволены два министра в связи с массовой стрельбой в Цетине на Новый год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Неформальная группа черногорских студентов "Куда завтра?" (Kamo Śutra) заявила, что будет перекрывать по одной дороге ежедневно в знак протеста, поскольку правительство не выполнило их требования, связанные с массовым расстрелом 1 января в городе Цетине.

Представитель студентов Мило Перович в понедельник заявил, что последнее заявление премьер-министра Милойко Спаича, в котором дается оценка работе всех министров, не содержит ответа на их требование об увольнении двух министров, ответственных за вопросы безопасности.

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"Мы верим, что наши протесты могут изменить ситуацию в секторе безопасности. Мы здесь, чтобы бороться до тех пор, пока чего-то не достигнем", – сказал Перович в интервью TV Vijesti, заявив, что студенты не сдадутся.

Студенты уже провели четыре акции протеста в столице Подгорице, требуя отставки министра внутренних дел Данило Сарановича и вице-премьера, ответственного за безопасность, Алексы Бечича.

Оба политика отказались уйти в отставку, заявив, что не чувствуют ответственности за трагедию. Их партия "Демократы", которую возглавляет Бечич, обвинила бывшую правящую Демократическую партию социалистов и бывшего президента Черногории Мило Джукановича в том, что они стоят за протестами.

После того как Бечич и Саранович отказались уйти в отставку, студенты заявили премьер-министру Спаичу, что они требуют не отставки, а отстранения обоих членов кабинета.

Ранее Спаич приглашал студентов на встречу, на которую они отказались прийти. 1 февраля он сообщил им, что все члены правительства будут подвергнуты оценке их работы и анализу их деятельности.

1 января 45-летний Ако Мартинович устроил массовую стрельбу в городе Цетине и в течение многих часов скрывался от полиции, а затем совершил самоубийство.

Всего погибли 12 человек, еще одна жертва стрельбы позже умерла в больнице от полученных травм.

На фоне резонансной стрельбы власти Черногории объявили о намерении обсудить возможность введения полного запрета на владение оружием.