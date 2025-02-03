У Німеччині продають віллу росолігарха Усманова за рекордні 25 млн євро

Віллу підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова в німецькій громаді Роттах-Егерн, що в землі Баварія, виставили на аукціон з рекордною вартістю 25 мільйонів євро.

На це звернув увагу портал Merkur, повідомляє "Європейська правда".

Маєток на озері Тегернзе у Роттах-Егерні площею 735 квадратних метрів Усманов використовував як будинок відпочинку, але з 2022 року в ньому ніхто не жив. Сам олігарх потрапив під санації ЄС через звʼязки з Путіним.

Усманов володіє віллою через офшорну компанію Tegernsee (IOM) Limited, яка придбала її в червні 2011 року за 7,8 мільйона євро. На неї ж були оформлені 12 працівників, які відповідали за господарську діяльність у будинку.

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Фото: Klaus Wiendl

Однак суд визнав компанію неплатоспроможною "через те, що активи боржника в основному складаються з майнових активів, які за своєю природою не придатні для погашення належних зобов'язань".

Після цього арбітражний керуючий Ульріх Крамер виставив віллу на аукціон і розраховує отримати за неї 25 мільйонів євро. Досі найбільшою вартістю, яку просили за обʼєкт нерухомості в Німеччині, було 15,5 мільйонів євро за маєток на зірковому курорті Кампен у Шлезвіг-Гольштейні.

Якщо Крамеру вдасться продати майно, виручені кошти підуть на рахунок, відкритий у межах провадження про неплатоспроможність Tegernsee (IOM) Limited.

70-річний Алішер Усманов, який володіє компаніями в різних галузях, є одним з провідних бізнесменів, яким особливо симпатизує глава Кремля Владімір Путін.

Влада Німеччини вже розпочинала рейд проти олігарха восени 2022 року. Обшук у віллі на Тегернзе тоді стосувався ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Однак регіональний суд Франкфурта згодом визнав рейд незаконним.

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) також проводили обшуки в офісах найбільшого швейцарського банку UBS у справі Усманова.