В Германии продают виллу россолигарха Усманова за рекордные 25 млн евро

Виллу подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова в немецкой общине Роттах-Эгерн, что в земле Бавария, выставили на аукцион с рекордной стоимостью 25 млн евро.

На это обратил внимание портал Merkur, сообщает "Европейская правда".

Имение на озере Тегернзе в Роттах-Егерне площадью 735 квадратных метров Усманов использовал как дом отдыха, но с 2022 года в нем никто не жил. Сам олигарх попал под санации ЕС из-за связей с Путиным.

Усманов владеет виллой через офшорную компанию Tegernsee (IOM) Limited, которая приобрела ее в июне 2011 года за 7,8 миллиона евро. На нее же были оформлены 12 сотрудников, которые отвечали за хозяйственную деятельность в доме.

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Фото: Klaus Wiendl

Однако суд признал компанию неплатежеспособной "из-за того, что активы должника в основном состоят из имущественных активов, которые по своей природе не пригодны для погашения надлежащих обязательств".

После этого арбитражный управляющий Ульрих Крамер выставил виллу на аукцион и рассчитывает получить за нее 25 миллионов евро. До сих пор самой большой стоимостью, которую просили за объект недвижимости в Германии, было 15,5 миллионов евро за поместье на звездном курорте Кампен в Шлезвиг-Гольштейне.

Если Крамеру удастся продать имущество, вырученные средства пойдут на счет, открытый в рамках производства о неплатежеспособности Tegernsee (IOM) Limited.

70-летний Алишер Усманов, владеющий компаниями в различных отраслях, является одним из ведущих бизнесменов, которым особенно симпатизирует глава Кремля Владимир Путин.

Власти Германии уже начинали рейд против олигарха осенью 2022 года. Обыск в вилле на Тегернзе тогда касался уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Однако региональный суд Франкфурта впоследствии признал рейд незаконным.

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) также проводили обыски в офисах крупнейшего швейцарского банка UBS по делу Усманова.