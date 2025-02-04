У Франції соціалісти вирішили не голосувати за відставку уряду Байру

Соціалістична партія вирішила не голосувати за недовіру уряду Франсуа Байру через затвердження бюджету без голосування у парламентській залі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Після зустрічі партійного бюро у понеділок соціалісти вирішили утриматися під час голосування за недовіру уряду Байру через те, що прем’єр вирішив ухвалити бюджет за спецпроцедурою в обхід парламенту.

Така позиція партії майже гарантує, що уряд Байру втримається під час голосування за висловлення недовіри, навіть якщо ультраправе "Нацоб’єднання" проголосує за відставку.

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Серед соціалістів йде суперечка між двома групами – тими, хто вважає, що з ухваленням бюджету далі не можна зволікати, і тими соціалістами, які принципово хочуть "покарати" Байру за слова про міграційний "потоп", що підігрують риториці ультраправих.

Попри рішення не голосувати за недовіру уряду через бюджет, соціалісти збираються внести власну таку ініціативу через заяву щодо міграції. Проте вона також не має шансів на успіх, оскільки її не підтримає "Національне об’єднання".