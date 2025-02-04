Во Франции социалисты решили не голосовать за отставку правительства Байру
Социалистическая партия решила не голосовать за недоверие правительству Франсуа Байру из-за утверждения бюджета без голосования в парламентском зале.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
После встречи партийного бюро в понедельник социалисты решили воздержаться во время голосования за недоверие правительству Байру из-за того, что премьер решил принять бюджет по спецпроцедуре в обход парламента.
Такая позиция партии почти гарантирует, что правительство Байру удержится во время голосования за выражение недоверия, даже если ультраправое "Нацобъединение" проголосует за отставку.
Среди социалистов идет спор между двумя группами – теми, кто считает, что с принятием бюджета дальше нельзя медлить, и теми социалистами, которые принципиально хотят "наказать" Байру за слова о миграционном "потопе", подыгрывающие риторике ультраправых.
Несмотря на решение не голосовать за недоверие правительству из-за бюджета, социалисты собираются внести собственную такую инициативу из-за заявления по миграции. Однако она также не имеет шансов на успех, поскольку ее не поддержит "Национальное объединение".