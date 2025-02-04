Во Франции социалисты решили не голосовать за отставку правительства Байру

Социалистическая партия решила не голосовать за недоверие правительству Франсуа Байру из-за утверждения бюджета без голосования в парламентском зале.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

После встречи партийного бюро в понедельник социалисты решили воздержаться во время голосования за недоверие правительству Байру из-за того, что премьер решил принять бюджет по спецпроцедуре в обход парламента.

Такая позиция партии почти гарантирует, что правительство Байру удержится во время голосования за выражение недоверия, даже если ультраправое "Нацобъединение" проголосует за отставку.

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Среди социалистов идет спор между двумя группами – теми, кто считает, что с принятием бюджета дальше нельзя медлить, и теми социалистами, которые принципиально хотят "наказать" Байру за слова о миграционном "потопе", подыгрывающие риторике ультраправых.

Несмотря на решение не голосовать за недоверие правительству из-за бюджета, социалисты собираются внести собственную такую инициативу из-за заявления по миграции. Однако она также не имеет шансов на успех, поскольку ее не поддержит "Национальное объединение".