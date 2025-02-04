Глава МЗС Німеччини розкритикувала партію Мерца за суперечливу міграційну реформу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко розкритикувала плани консервативного союзу ХДС/ХСС щодо міграційної політики на період після виборів до Бундестагу.

Про це вона сказала в інтерв'ю Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

На своїй партійній конференції в Берліні ХДС 3 лютого ухвалив програму найближчих дій з міграційними пропозиціями кандидата на посаду канцлера Фрідріха Мерца.

Серед іншого, програма оголошує про постійний прикордонний контроль та відмови нелегальним мігрантам у в’їзді на кордонах. Бербок вважає ці плани половинчастими.

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"Пропозиції ХДС/ХСС щодо загальної ізоляції просто вдають, що європейських сусідів Німеччини не існує. Ефективне і стійке скорочення неорганізованої міграції до Європи і водночас захист єдиного європейського ринку як рушія процвітання – це гігантське завдання. Це завдання може бути виконане лише спільними зусиллями в Європі", – наголосила вона.

Саме тому, зазначила Бербок, Німеччина має дотримуватися європейського законодавства.

"Саме тому ми не повинні діяти поодинці і підривати довіру до нас наших європейських партнерів. І саме тому ми домовилися в Брюсселі про реформу європейської системи надання притулку", – сказав Бербок.

Нагадаємо, правоцентристський альянс ХДС/ХСС викликав критику через свої міграційні пропозиції, які отримали підтримку під час голосування в Бундестазі з боку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" минулої середи.

Критики звинуватили Мерца та його партію в тому, що вони зламали давній брандмауер у Німеччині, який перешкоджав основній співпраці з ультраправими.

Протести проти нового напряму партії ХДС пройшли по всій Німеччині. Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.