Глава МИД Германии раскритиковала партию Мерца за спорную миграционную реформу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко раскритиковала планы консервативного союза ХДС/ХСС по миграционной политике на период после выборов в Бундестаг.

Об этом она сказала в интервью Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

На своей партийной конференции в Берлине ХДС 3 февраля принял программу ближайших действий с миграционными предложениями кандидата на пост канцлера Фридриха Мерца.

Среди прочего, программа объявляет о постоянном пограничном контроле и отказе нелегальным мигрантам во въезде на границах. Бербок считает эти планы половинчатыми.

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"Предложения ХДС/ХСС по общей изоляции просто делают вид, что европейских соседей Германии не существует. Эффективное и устойчивое сокращение неорганизованной миграции в Европу и одновременно защита единого европейского рынка как двигателя процветания – это гигантская задача. Эта задача может быть выполнена только совместными усилиями в Европе", – подчеркнула она.

Именно поэтому, отметила Бербок, Германия должна придерживаться европейского законодательства.

"Именно поэтому мы не должны действовать в одиночку и подрывать доверие к нам наших европейских партнеров. И именно поэтому мы договорились в Брюсселе о реформе европейской системы предоставления убежища", – сказал Бербок.

Напомним, правоцентристский альянс ХДС/ХСС вызвал критику из-за своих миграционных предложений, которые получили поддержку во время голосования в Бундестаге со стороны ультраправой "Альтернативы для Германии" в прошлую среду.

Критики обвинили Мерца и его партию в том, что они сломали давний брандмауэр в Германии, который препятствовал основному сотрудничеству с ультраправыми.

Протесты против нового направления партии ХДС прошли по всей Германии. Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.