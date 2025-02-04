Глава МИД Германии раскритиковала партию Мерца за спорную миграционную реформу
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко раскритиковала планы консервативного союза ХДС/ХСС по миграционной политике на период после выборов в Бундестаг.
Об этом она сказала в интервью Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".
На своей партийной конференции в Берлине ХДС 3 февраля принял программу ближайших действий с миграционными предложениями кандидата на пост канцлера Фридриха Мерца.
Среди прочего, программа объявляет о постоянном пограничном контроле и отказе нелегальным мигрантам во въезде на границах. Бербок считает эти планы половинчатыми.
"Предложения ХДС/ХСС по общей изоляции просто делают вид, что европейских соседей Германии не существует. Эффективное и устойчивое сокращение неорганизованной миграции в Европу и одновременно защита единого европейского рынка как двигателя процветания – это гигантская задача. Эта задача может быть выполнена только совместными усилиями в Европе", – подчеркнула она.
Именно поэтому, отметила Бербок, Германия должна придерживаться европейского законодательства.
"Именно поэтому мы не должны действовать в одиночку и подрывать доверие к нам наших европейских партнеров. И именно поэтому мы договорились в Брюсселе о реформе европейской системы предоставления убежища", – сказал Бербок.
Напомним, правоцентристский альянс ХДС/ХСС вызвал критику из-за своих миграционных предложений, которые получили поддержку во время голосования в Бундестаге со стороны ультраправой "Альтернативы для Германии" в прошлую среду.
Критики обвинили Мерца и его партию в том, что они сломали давний брандмауэр в Германии, который препятствовал основному сотрудничеству с ультраправыми.
Протесты против нового направления партии ХДС прошли по всей Германии. Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.