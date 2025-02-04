У берегов Италии спасли 130 мигрантов, попавших в шторм

Итальянская береговая охрана доставила на берег 130 мигрантов с небольшой лодки, которые попали в шторм.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Береговая охрана доставила в город Кротоне, что в южном регионе Калабрия, 130 человек с небольшой рыбацкой лодки, попавшей в шторм в 110 милях к югу от этого места.

Спасательную операцию начали после того, как с лодки поступил сигнал с просьбой о помощи, отправленный через спутниковый телефон. К эвакуации были привлечены два судна береговой охраны.

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По словам спасенных, лодка отправилась от берегов Турции 30 января. Большинство пассажиров оказались гражданами Ирана и Афганистана, среди них было 27 женщин и 30 несовершеннолетних.

По прибытии на берег госпитализировали беременную женщину и мужчину с инвалидностью.

Остальных искателей убежища после быстрого медосмотра и первых документальных формальностей перевезли во временный центр проживания.

Напомним, итальянская оппозиция требует отставки премьера Джорджи Мелони после третьей неудачи ее миграционного плана с перемещением искателей убежища в Албанию.

В конце января итальянский суд снова обязал вернуть обратно группу мигрантов, отправленных в Албанию.