ЗМІ: Французькі ультраправі не голосуватимуть за недовіру уряду

Ультраправе "Національне об’єднання" не планує ініціювати голосування за недовіру уряду Франсуа Байру після рішення прем’єра затвердити бюджет без голосування у парламенті.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Депутат від "Нацоб’єднання" Жан-Філіп Тангі заявив, що партія не буде ініціювати голосування за недовіру уряду у зв’язку з тим, що прем’єр Франсуа Байру застосував спеціальну процедуру для затвердження держбюджету без голосування у парламенті.

Соратники Марін Ле Пен нібито також не планують підтримувати такі ініціативи з боку ультралівих "Нескорена Франція".

Реклама:

Перед цим стало відомо, що соціалісти утримаються під час голосування за недовіру уряду Байру.

Без голосів "Нацоб’єднання" та соціалістів загрози відставки уряду вже не буде.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру вирішив ухвалити бюджет за спецпроцедурою в обхід парламенту.