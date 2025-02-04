ЗМІ: Французькі ультраправі не голосуватимуть за недовіру уряду
Ультраправе "Національне об’єднання" не планує ініціювати голосування за недовіру уряду Франсуа Байру після рішення прем’єра затвердити бюджет без голосування у парламенті.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Депутат від "Нацоб’єднання" Жан-Філіп Тангі заявив, що партія не буде ініціювати голосування за недовіру уряду у зв’язку з тим, що прем’єр Франсуа Байру застосував спеціальну процедуру для затвердження держбюджету без голосування у парламенті.
Соратники Марін Ле Пен нібито також не планують підтримувати такі ініціативи з боку ультралівих "Нескорена Франція".
Перед цим стало відомо, що соціалісти утримаються під час голосування за недовіру уряду Байру.
Без голосів "Нацоб’єднання" та соціалістів загрози відставки уряду вже не буде.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру вирішив ухвалити бюджет за спецпроцедурою в обхід парламенту.