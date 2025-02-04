СМИ: Французские ультраправые не будут голосовать за недоверие правительству

Ультраправое "Национальное объединение" не планирует инициировать голосование за недоверие правительству Франсуа Байру после решения премьера утвердить бюджет без голосования в парламенте.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Депутат от "Нацобъединения" Жан-Филипп Танги заявил, что партия не будет инициировать голосование за недоверие правительству в связи с тем, что премьер Франсуа Байру применил специальную процедуру для утверждения госбюджета без голосования в парламенте.

Соратники Марин Ле Пен якобы также не планируют поддерживать такие инициативы со стороны ультралевых "Непокоренная Франция".

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Перед этим стало известно, что социалисты воздержатся во время голосования за недоверие правительству Байру.

Без голосов "Нацобъединения" и социалистов угрозы отставки правительства уже не будет.

Напомним, премьер-министр Франции Франсуа Байру решил принять бюджет по спецпроцедуре в обход парламента.