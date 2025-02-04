СМИ: Французские ультраправые не будут голосовать за недоверие правительству
Ультраправое "Национальное объединение" не планирует инициировать голосование за недоверие правительству Франсуа Байру после решения премьера утвердить бюджет без голосования в парламенте.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Депутат от "Нацобъединения" Жан-Филипп Танги заявил, что партия не будет инициировать голосование за недоверие правительству в связи с тем, что премьер Франсуа Байру применил специальную процедуру для утверждения госбюджета без голосования в парламенте.
Соратники Марин Ле Пен якобы также не планируют поддерживать такие инициативы со стороны ультралевых "Непокоренная Франция".
Перед этим стало известно, что социалисты воздержатся во время голосования за недоверие правительству Байру.
Без голосов "Нацобъединения" и социалистов угрозы отставки правительства уже не будет.
Напомним, премьер-министр Франции Франсуа Байру решил принять бюджет по спецпроцедуре в обход парламента.