США ликвидировали нескольких боевиков ИГИЛ в Ираке

Силы Центрального командования США (CENTCOM) уничтожили пять боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в результате высокоточного авиаудара в Ираке.

Об этом CENTCOM написали в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отмечается, 31 января Иракские силы безопасности при поддержке сил Центрального командования США нанесли высокоточные авиаудары по окрестностям Киркука.

В результате этих ударов были ликвидированы пятеро боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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"Первоначальный осмотр местности после удара обнаружил многочисленные взрывные пояса смертников и другие материалы", – рассказали американские военные.

Отмечается, что операция под руководством Иракских сил безопасности является частью продолжающейся кампании "Разгром ИГИЛ", направленной на подрыв и деградацию потенциала ИГИЛ.

20 декабря Центральное командование Вооруженных сил США заявило о ликвидации лидера "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Юсифа во время авиаудара в Сирии.

В конце декабря во Франции сообщили, что нанесли удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.