У Бельгії ексміністерка висміяла наступника за публічне пісяння, він відповів подарунком

Глава Міністерства оборони Бельгії Людивін Дедондер, яка напередодні пішла з посади, отримала від наступника Тео Франкена статуетку "хлопчика, що пісяє" у відповідь на тролінг кількома днями раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Libre.

Між Дедондер, яка належить до Соціалістичної партії Бельгії, та Франкеном від партії фламандських націоналістів N-VA раніше неодноразово виникали публічні суперечки.

Кілька днів тому, коли стало відомо про призначення Франкена міністром оборони Бельгії в майбутньому коаліційному уряді, Дедондер виклала у X (Twitter) фото, де політик справляє малу потребу в публічному місці в Брюсселі, зі словами: "Ваш майбутній міністр оборони".

Реклама:

Votre nouveau ministre de la Défense… pic.twitter.com/MM6asLmIEo – Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) February 2, 2025

Імовірно, саме через це Франкен у понеділок, 3 лютого, під час зустрічі для передання справ вручив Дедондер статуетку "хлопчика, що пісяє", жовтого кольору – кольору N-VA.

Фото: Belga

Як зазначає La Libre, Дедондер своєю чергою запропонувала Франкену брелок для ключів із кросівками – це натяк на критику фламандського політика в бік міністерки за те, що вона нібито надто часто носить спортивне взуття (а у 2023 році взагалі запустила власний бренд кросівок).

Новий уряд Бельгії на чолі з лідером N-VA Бартом де Вевером склав присягу напередодні, 3 лютого – через майже вісім місяців після того, як у країні відбулись парламентські вибори.

Де Вевер вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю центристської франкомовної партії Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської Християнсько-демократичної і фламандської партії (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

31 січня п'ять партій досягли домовленості з ключового питання, яке нарешті відкрило шлях до формування уряду. Домовленість стосувалася основних соціально-економічних заходів майбутнього уряду Бельгії.