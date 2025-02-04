В Бельгии экс-министр высмеяла преемника за публичное писяние, он ответил подарком

Глава Министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер, которая накануне ушла с должности, получила от преемника Тео Франкена статуэтку "писающего мальчика" в ответ на троллинг несколькими днями ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Libre.

Между Дедондер, которая принадлежит к Социалистической партии Бельгии, и Франкеном от партии фламандских националистов N-VA ранее неоднократно возникали публичные споры.

Несколько дней назад, когда стало известно о назначении Франкена министром обороны Бельгии в будущем коалиционном правительстве, Дедондер выложила в X (Twitter) фото, где политик справляет малую нужду в публичном месте в Брюсселе, со словами: "Ваш будущий министр обороны".

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Votre nouveau ministre de la Défense… pic.twitter.com/MM6asLmIEo – Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) February 2, 2025

Вероятно, именно поэтому Франкен в понедельник, 3 февраля, во время встречи для передачи дел вручил Дедондер статуэтку "писающего мальчика" желтого цвета – цвета N-VA.

Фото: Belga

Как отмечает La Libre, Дедондер в свою очередь предложила Франкену брелок для ключей с кроссовками – это намек на критику фламандского политика в сторону министра за то, что она якобы слишком часто носит спортивную обувь (а в 2023 году вообще запустила собственный бренд кроссовок).

Новое правительство Бельгии во главе с лидером N-VA Бартом де Вевером приняло присягу накануне, 3 февраля – спустя почти восемь месяцев после того, как в стране состоялись парламентские выборы.

Де Вевер вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием центристской франкоязычной партии Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской Христианско-демократической и фламандской партии (CD&V) и Vooruit ("Вперед").

31 января пять партий достигли договоренности по ключевому вопросу, который наконец открыл путь к формированию правительства. Договоренность касалась основных социально-экономических мер будущего правительства Бельгии.