ЗМІ пишуть про загиблих після стрілянини у шведській школі

У результаті стрілянини у школі шведського міста Еребру у вівторок, 4 лютого, кілька людей загинули.

Про це з посиланням на джерела повідомив телеканал SVT, пише "Європейська правда".

За інформацією SVT, у зв'язку зі стріляниною в школі на території школи Campus Risbergska в Еребру кілька людей загинули і близько 15 отримали поранення.

Шведська поліція раніше офіційно підтвердила поранення п'ятьох людей у зв'язку зі стріляниною, зокрема імовірного підозрюваного у скоєнні злочину.

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Жодних подробиць щодо віку поранених або можливих мотивів нападу не повідомляється.

У вівторок, незабаром після 13:30, поліція отримала повідомлення про те, що в школі Campus Risbergska в Еребру триває насильство з, імовірно, смертельними наслідками.

На місці працюють машини швидкої допомоги, рятувальні служби та поліція, повідомив представник місцевих рятувальних служб.

Зазначимо, в деяких європейських країнах протягом минулого року були випадки нападу дітей на учнів своєї школи, які інколи завершувались смертельно.