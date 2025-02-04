СМИ пишут о погибших после стрельбы в шведской школе

В результате стрельбы в школе шведского города Эребру во вторник, 4 февраля, несколько человек погибли.

Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал SVT, пишет "Европейская правда".

По информации SVT, в связи со стрельбой в школе на территории школы Campus Risbergska в Эребру несколько человек погибли и около 15 получили ранения.

Шведская полиция ранее официально подтвердила ранения пяти человек в связи со стрельбой, в том числе предполагаемого подозреваемого в совершении преступления.

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Никаких подробностей относительно возраста раненых или возможных мотивов нападения не сообщается.

Во вторник, вскоре после 13:30, полиция получила сообщение о том, что в школе Campus Risbergska в Эребру продолжается насилие с, предположительно, смертельным исходом.

На месте работают машины скорой помощи, спасательные службы и полиция, сообщил представитель местных спасательных служб.

Отметим, в некоторых европейских странах в течение прошлого года были случаи нападения детей на учеников своей школы, которые иногда завершались смертельно.