У Німеччині пройшли обшуки у лівих екстремістів

Після нападу підозрюваних лівих екстремістів на десятьох людей у парку в німецькому Цвікау минулого літа поліція провела обшуки в кількох квартирах у Саксонії та Тюрингії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За повідомленням Земельного управління кримінальної поліції Саксонії (LKA), під час обшуків були вилучені такі докази, як кастети, кийки, мобільні телефони та ноутбуки.

Триває розслідування проти семи підозрюваних у віці від 16 до 34 років. Їх підозрюють у насильницькому нападі. За даними LKA, люди в масках, "імовірно, політично лівих поглядів", напали на групу в Шлобігпарку в Цвікау з телескопічними кийками і перцевими балончиками наприкінці липня 2024 року.

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Трьом людям після цього довелося лікуватися амбулаторно. Повідомляється, що група нападників складалася з десяти-п'ятнадцяти осіб; семеро чоловіків були ідентифіковані.

Співробітники кримінальної поліції федеральних земель Саксонія і Тюрингія провели обшуки в квартирах у Цвікау, Шварценберзі, Дрездені, а також у регіоні Заальфельд.

Розслідування ведеться за фактом особливо тяжких порушень громадського порядку. Підозрювані вже відомі поліції у зв'язку з іншими злочинами.

Нагадаємо, у січні у Німеччині поліція арештувала шістьох ймовірних членів лівоекстремістського угруповання, яких звинувачують у насильницьких нападах на прихильників ультраправих в Угорщині.

Також німецька поліція у грудні заарештувала чотирьох людей після нападу ультраправих у Берліні на агітаторів Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца, в результаті чого постраждали двоє поліцейських.