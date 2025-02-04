В Германии прошли обыски у левых экстремистов

После нападения подозреваемых левых экстремистов на десять человек в парке в немецком Цвикау прошлым летом полиция провела обыски в нескольких квартирах в Саксонии и Тюрингии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По сообщению Земельного управления криминальной полиции Саксонии (LKA), во время обысков были изъяты такие доказательства, как кастеты, дубинки, мобильные телефоны и ноутбуки.

Продолжается расследование против семи подозреваемых в возрасте от 16 до 34 лет. Их подозревают в насильственном нападении. По данным LKA, люди в масках, "предположительно, политически левых взглядов", напали на группу в Шлобигпарке в Цвикау с телескопическими дубинками и перцовыми баллончиками в конце июля 2024 года.

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Трем людям после этого пришлось лечиться амбулаторно. Сообщается, что группа нападавших состояла из десяти-пятнадцати человек; семеро мужчин были идентифицированы.

Сотрудники криминальной полиции федеральных земель Саксония и Тюрингия провели обыски в квартирах в Цвикау, Шварценберге, Дрездене, а также в регионе Заальфельд.

Расследование ведется по факту особо тяжких нарушений общественного порядка. Подозреваемые уже известны полиции в связи с другими преступлениями.

Напомним, в январе в Германии полиция арестовала шестерых вероятных членов левоэкстремистской группировки, которых обвиняют в насильственных нападениях на сторонников ультраправых в Венгрии.

Также немецкая полиция в декабре арестовала четырех человек после нападения ультраправых в Берлине на агитаторов Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца, в результате чего пострадали двое полицейских.