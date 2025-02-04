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Посол США після удару РФ по Ізюму: Чергове нагадування про ціну війни, розв’язаною Росією

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Новини — Вівторок, 4 лютого 2025, 19:58 — Уляна Кричковська

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Ізюму у Харківській області та заявила, що це – чергове нагадування про ціну війни, розв’язаною Росією.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

У вівторок, 4 лютого, Росія вдарила балістичною ракетою по центру Ізюма та влучила в адміністративну будівлю, пошкодивши житлові будинки поблизу. 

Внаслідок удару п’ятеро людей загинули, ще понад 20 поранені.

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"Чергове нагадування про ціну війни, розв’язаною Росією", – написала Брінк.

Фото: Х
Фото: Х
Фото: Х
Фото: Х

На початку січня Брінк відреагувала на російський удар по Запоріжжю та заявила, що Сполучені Штати із партнерами продовжують нарощувати допомогу Україні у сфері безпеки.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи удар російською авіабомбою по Запоріжжю, вказав на відсутність ознак того, що РФ прагне до миру.

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Війна з РФ США
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