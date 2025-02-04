Посол США после удара РФ по Изюму: Очередное напоминание о цене войны, развязанной Россией

Посол США Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Изюму в Харьковской области и заявила, что это – очередное напоминание о цене войны, развязанной Россией.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Во вторник, 4 февраля, Россия ударила баллистической ракетой по центру Изюма и попала в административное здание, повредив жилые дома поблизости.

В результате удара пять человек погибли, еще более 20 ранены.

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"Очередное напоминание о цене войны, развязанной Россией", – написала Бринк.

Фото: Х

Фото: Х

В начале января Бринк отреагировала на российский удар по Запорожью и заявила, что Соединенные Штаты с партнерами продолжают наращивать помощь Украине в сфере безопасности.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя удар российской авиабомбой по Запорожью, указал на отсутствие признаков того, что РФ стремится к миру.