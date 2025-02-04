Посол США после удара РФ по Изюму: Очередное напоминание о цене войны, развязанной Россией
Новости — Вторник, 4 февраля 2025, 19:58 —
Посол США Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Изюму в Харьковской области и заявила, что это – очередное напоминание о цене войны, развязанной Россией.
Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Во вторник, 4 февраля, Россия ударила баллистической ракетой по центру Изюма и попала в административное здание, повредив жилые дома поблизости.
В результате удара пять человек погибли, еще более 20 ранены.
"Очередное напоминание о цене войны, развязанной Россией", – написала Бринк.
В начале января Бринк отреагировала на российский удар по Запорожью и заявила, что Соединенные Штаты с партнерами продолжают наращивать помощь Украине в сфере безопасности.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя удар российской авиабомбой по Запорожью, указал на отсутствие признаков того, что РФ стремится к миру.