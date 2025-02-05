У Німеччині розширили формат дебатів кандидатів у канцлери за тиждень до виборів

Німецький телеканал RTL вирішив провести дебати чотирьох ключових кандидатів у канцлери, а не двох, як планували раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", інформують німецькі ЗМІ, зокрема видання Die Zeit.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (СДПН) і кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц зустрінуться з кандидатами в канцлери Алісою Вайдель ("АдН") і Робертом Габеком ("Зелені") в очних теледебатах.

Таким чином, RTL відходить від початкового плану теледуелі між Мерцом і Шольцом і розширює формат дебатів, що пройдуть 16 лютого, за тиждень до виборів, у ключовий час – о 20:15 вечора.

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Чотири кандидати на посаду канцлера були обрані з тих, чиї партії на цей момент є найсильнішими згідно з опитуваннями громадської думки. ХДС/ХСС наразі посідає перше місце, випереджаючи "АдН". За ними йдуть СДПН та "Зелені".

Перед дебатами, як оголосив RTL, своє слово скажуть Сара Вагенкнехт (партія АСВ), Крістіан Лінднер (ВДП) і Грегор Гізі (Ліва партія).

Протягом декількох тижнів формат теледуелі між двома опонентами піддавався критиці, в тому числі з боку політичних таборів.

Насправді цей формат був класичним перед федеральними виборами протягом десятиліть. Але востаннє громадські мовники та приватне телебачення показували тристоронні телевізійні баталії.

Концепція суспільних мовників ARD та ZDF останнім часом зазнає особливої критики, хоча вони відстоюють свої плани. Наступної неділі, 9 лютого, відбудеться телевізійна дуель між Мерцом і Шольцом. А друга дуель між Габеком і Вайдель, яка мала відбутися днем пізніше, була скасована, оскільки "Зелені" наполягали, аби їхній кандидат дебатував з Мерцом і Шольцом.

Нагадаємо, минулого тижня стали у Німеччині відбулися події, здатні змінити політичні розклади. Більше у статті: Що змінює "дружба" Мерца з ультраправими друзями Кремля.