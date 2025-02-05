В Германии расширили формат дебатов кандидатов в канцлеры за неделю до выборов

Немецкий телеканал RTL решил провести дебаты четырех ключевых кандидатов в канцлеры, а не двух, как планировали ранее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информируют немецкие СМИ, в частности издание Die Zeit.

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц встретятся с кандидатами в канцлеры Алисой Вайдель ("АдГ") и Робертом Хабеком ("Зеленые") в очных теледебатах.

Таким образом, RTL отходит от первоначального плана теледуэли между Мерцем и Шольцем и расширяет формат дебатов, которые пройдут 16 февраля, за неделю до выборов, в ключевое время – в 20:15 вечера.

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Четыре кандидата на пост канцлера были выбраны из числа тех, чьи партии на данный момент являются самыми сильными согласно опросам общественного мнения. ХДС/ХСС пока занимает первое место, опережая "АдГ". За ними следуют СДПГ и "Зеленые".

Перед дебатами, как объявил RTL, свое слово скажут Сара Вагенкнехт (партия АСВ), Кристиан Линднер (СвДП) и Грегор Гизи (Левая партия).

В течение нескольких недель формат теледуэли между двумя оппонентами подвергался критике, в том числе со стороны политических лагерей.

На самом деле этот формат был классическим перед федеральными выборами на протяжении десятилетий. Но в последний раз общественные вещатели и частное телевидение показывали трехсторонние телевизионные баталии.

Концепция общественных вещателей ARD и ZDF в последнее время подвергается особой критике, хотя они отстаивают свои планы. В следующее воскресенье, 9 февраля, состоится телевизионная дуэль между Мерцем и Шольцем. А вторая дуэль между Хабеком и Вайдель, которая должна была состояться днем позже, была отменена, поскольку "Зеленые" настаивали, чтобы их кандидат дебатировал с Мерцем и Шольцем.

Напомним, на прошлой неделе стали в Германии произошли события, способные изменить политические расклады. Больше в статье: Что меняет "дружба" Мерца с ультраправыми друзьями Кремля.