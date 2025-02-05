У Туреччині затримали понад 160 підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ

У 21 провінції Туреччини силові структури країни провели масштабну антитерористичну операцію та затримали 164 підозрюваних у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Це відбулося у межах операції "GÜRZ-44" проти терористичної організації ІДІЛ.

"Заходи тривають останній тиждень у 21 провінції, затримано 164 підозрюваних членів цієї терористичної організації", – зазначив міністр.

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21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-44” operasyonlarında; 164 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı. ❗️



Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden… pic.twitter.com/YVAz4Vezhv – Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2025

Турецький міністр поінформував, що у результаті проведеної операції встановлено причетність затриманих до діяльності ІДІЛ на території Туреччини, надання ними фінансової підтримки ІДІЛ.

Також спецпризначенці вилучили неліцензійні пістолети та рушниці, велика кількість цифрових матеріалів.

14 січня писали, що у п'ятьох провінціях Туреччині підрозділи сил безпеки країни провели антитерористичні операції та затримали підозрюваних у зв'язках з організаціями FETÖ та ІДІЛ.

4 лютого повідомляли, що Сили Центрального командування США знищили п’ять бойовиків терористичного угруповання ІДІЛ внаслідок високоточного авіаудару в Іраку.