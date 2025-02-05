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В Турции задержали более 160 подозреваемых в связях с ИГИЛ

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Новости — Среда, 5 февраля 2025, 09:33 — Уляна Кричковская

В 21 провинции Турции силовые структуры страны провели масштабную антитеррористическую операцию и задержали 164 подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Это произошло в рамках операции "GÜRZ-44" против террористической организации ИГИЛ.

"Деятельность продолжается последнюю неделю в 21 провинции, задержаны 164 подозреваемых членов этой террористической организации", – отметил министр.

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Турецкий министр проинформировал, что в результате проведенной операции установлена причастность задержанных к деятельности ИГИЛ на территории Турции, оказание ими финансовой поддержки ИГИЛ.

Также спецназовцы изъяли нелицензионные пистолеты и ружья, большое количество цифровых материалов.

14 января писали, что в пяти провинциях Турции подразделения сил безопасности страны провели антитеррористические операции и задержали подозреваемых в связях с организациями FETÖ и ИГИЛ.

4 февраля сообщалось, что Силы Центрального командования США уничтожили пять боевиков террористической группировки ИГИЛ в результате высокоточного авиаудара в Ираке.

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