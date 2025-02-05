Глава Генштабу Чехії може уявити відправку інструкторів в Україну, але треба політичне рішення

Перенесення частини підготовки українських солдатів в Україну є суто політичним рішенням, але начальник Генерального штабу Карел Ржехка може уявити його дуже просто з військової точки зору.

Про це він сказав в інтерв'ю ČTK, передає "Європейська правда".

Ржехка розуміє прохання українців перенести частину тренувань з інших країн до України, але він також розуміє легітимність дискусії, яка має відбутися на політичному та альянсовому рівні, перш ніж буде прийняте потенційне рішення.

"Це все речі, які необхідно продумати на вищому рівні, можливо, навіть на рівні Альянсу і на політичному рівні. Але для нас, для солдатів, це абсолютно нормально, якщо хтось вирішить, ми не маємо жодних проблем з цим", – сказав він.

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За його словами, чеська армія діяла в набагато гірших умовах і більш небезпечних середовищах.

Він зазначив, що перед потенційним рішенням необхідно обговорити всі можливі варіанти розвитку подій, наприклад, якими були б реакція і наслідки, якби чеські або інші солдати Альянсу на українській території стали об'єктом російської атаки.

"Як би ми реагували, до якої ескалації це могло б призвести і т.д., тому що це все законні речі, які потрібно обговорювати заздалегідь", – додав він.

Чеська армія бере участь у тренуваннях українських солдатів у Чехії, Польщі та, віднедавна, у Німеччині, повідомив Ржехка. Загалом вона вже взяла участь у підготовці понад 7 тисяч солдатів і хоче продовжувати цю форму допомоги, але це завжди залежить від поточного попиту з українського боку.

"Українці мають більші проблеми з відправкою наших військ сюди, ніж ми з їх підготовкою. Ми це поважаємо і намагаємося відносно швидко реагувати на ці запити", – зазначив він.

Чеські інструктори навчають українські стандартні підрозділи тактиці стрільби та ведення окопної війни. Вони також зосереджуються на підготовці фахівців із захисту від зброї масового знищення та медичної підготовки або інженерних спеціалістів, яких навчають, наприклад, утилізації боєприпасів.

Ржехка підкреслив, що Росія наразі є постійною, безпосередньою і найбільшою загрозою для Чеської Республіки. За його словами, заради безпеки необхідно "зціпити зуби" і максимально підтримувати українців, або тиснути на них там, де вони повинні вжити заходів.

"Щоб вони мали якомога сильнішу позицію перед тим, як будуть якісь переговори. Тому що, на мою думку, і так оцінює більшість експертів, єдиний спосіб вести переговори з Росією – це з позиції сили", – сказав він.

За його словами, глава Росії Владімір Путін постійно дає зрозуміти, що він не зацікавлений у переговорах. "Його цілі залишаються в силі. Тобто, він атакує саму українську державність і виживання нації і держави", – сказав він.

Глава Генштабу Чехії оцінює, що досить малоймовірно, що конфлікт закінчиться найближчим часом, оскільки обидві сторони продовжують декларувати несумісні цілі.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України", а також запевнив, що він "зробить все", аби зупинити російсько-українську війну.

Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч з президентом США найближчим часом. За його словами, вона повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.